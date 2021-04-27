Что нельзя делать на дачах по новым правилам

Впереди майские праздники, на которых многие люди открывают дачный сезон. Многие наверняка знают, что в сентябре 2020 года было издано новое постановление, которое касается противопожарных правил на дачных участках. Так как оно было утверждено в конце дачного сезона в прошлом году, не все смогли понять, что теперь нельзя делать на собственной территории. "Рамблер" рассказывает, как на участках теперь можно сжигать траву и жарить шашлыки.

На территории дачного участка все еще можно сжигать траву. Главное правило заключается в том, что это нельзя делать на землях, которые располагаются на торфяных почвах.

Существуют также предостережения, которые необходимо соблюдать всем дачникам. Важно проверить, не введен ли в вашем регионе противопожарный режим. Необходимо также проверить, чтобы место для сжигания травы было на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. Кроме того, нельзя оставлять открытый огонь, а под рукой всегда должны быть средства для пожаротушения.

Чтобы минимизировать вероятность пожара, специалисты советуют вырыть глубокую яму, где можно сжигать траву, а также соблюдать предостережения.

Еще один вопрос, которы волнует многих дачников, касается шашлыков. Существуют также правила, которые затронули мангалы. Их нужно ставить на расстоянии не менее пяти метров от дома, а также следить, чтобы рядом с ними не находились горючие вещества. Шашлыки не запрещается готовить на дачных участках, но нужно соблюдать все правила.