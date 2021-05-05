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Три способа эффективно использовать соль в уборке

Мира Маркина
4 часа назад
Немногие хозяйки знают об этом, но соль в доме нужна не только для того, чтобы усиливать вкус блюд. Подчас она может стать незаменимым средством в уборке. Подробнее о том, как использовать соль – в материале "Рамблера".
Три способа эффективно использовать соль в уборке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чистка разделочной доски

Деревянная доска может впитывать в себя запахи различных продуктов. Чтобы избавиться от них, щедро посыпьте доску солью и аккуратно протрите поверхность влажной тряпкой. После этого ополосните ее теплой мыльной водой.

Уберите разбившееся яйцо

Посыпьте растекшееся яйцо солью и оставьте его примерно на 20 минут. После этого его будет гораздо легче убрать с любой поверхности.

Проведите профилактику засоров

Всыпьте в слив полстакана соли, а затем залейте литром горячей воды. Лучшего эффекта поможет достичь сода – также полстакана. Оставьте на 15 минут, а затем промойте проточной водой. Такую профилактику можно проводить раз в неделю или две.
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