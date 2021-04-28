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Мясников назвал самые опасные бытовые приборы

Анна Арсеньева
15 часов назад
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какая бытовая техника представляет опасность для человека. Этой теме был посвящен эфир на телеканале "Россия 1".
Мясников назвал самые опасные бытовые приборы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам Мясникова, вред может нанести обогреватель. Он снижает уровень влажности в помещении, из-за чего слизистая носа пересыхает и становится неспособной защитить от инфекций. Также сухой воздух провоцирует проблемы с глазами.
Еще могут быть опасны кондиционеры. При неправильной установке они могут усугубить астму или аллергию и привести к простудным заболеваниям. Кроме того, внутри кондиционера скапливаются различные микроорганизмы, являющиеся возбудителями инфекций.
Мясников отметил, что холодильники, наоборот, помогли снизить число заболеваний:
"Раньше, чтобы долго хранить пищу, ее засаливали, что приводило к раку желудка. Сегодня эта необходимость отпала. Раньше на первом месте по онкологии был рак желудка, а сейчас — рак легких".
Дом и сад,Александр Мясников,
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