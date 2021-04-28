Мясников назвал самые опасные бытовые приборы

По словам Мясникова, вред может нанести обогреватель. Он снижает уровень влажности в помещении, из-за чего слизистая носа пересыхает и становится неспособной защитить от инфекций. Также сухой воздух провоцирует проблемы с глазами.

Еще могут быть опасны кондиционеры. При неправильной установке они могут усугубить астму или аллергию и привести к простудным заболеваниям. Кроме того, внутри кондиционера скапливаются различные микроорганизмы, являющиеся возбудителями инфекций.