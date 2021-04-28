Мясников назвал самые опасные бытовые приборы

Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал, какая бытовая техника представляет опасность для человека. Этой теме был посвящен эфир на телеканале "Россия 1".
По словам Мясникова, вред может нанести обогреватель. Он снижает уровень влажности в помещении, из-за чего слизистая носа пересыхает и становится неспособной защитить от инфекций. Также сухой воздух провоцирует проблемы с глазами.
Еще могут быть опасны кондиционеры. При неправильной установке они могут усугубить астму или аллергию и привести к простудным заболеваниям. Кроме того, внутри кондиционера скапливаются различные микроорганизмы, являющиеся возбудителями инфекций.
Мясников отметил, что холодильники, наоборот, помогли снизить число заболеваний:
"Раньше, чтобы долго хранить пищу, ее засаливали, что приводило к раку желудка. Сегодня эта необходимость отпала. Раньше на первом месте по онкологии был рак желудка, а сейчас — рак легких".