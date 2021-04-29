"Почему я никогда не выкидываю пробки из-под вина"

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Мне 37 лет, мать родила меня в 40. Я была поздним, но долгожданным ребенком, но это не уберегло меня от чрезмерно строгого советского воспитания. С самого детства мать рассказывала мне о том, как использовать подручные средства в уборке и, в целом, в быту, и почему не нужно выбрасывать все, что на первый взгляд кажется мусором. Так я научилась давать вторую жизнь даже самым бесполезным вещам. В частности, пробкам от вина.

Не скажу, что мы с мужем часто выпиваем, но если это и происходит, то обязательно в компании большого количества гостей. Разумеется, после таких встреч остается хотя бы пять пробок от вина. Кто-то использует их для декора, я же нашла более оригинальные способы применения.

Один из них – свечки. Замочите пробки в техническом спирте на ночь. После этого их можно устанавливать в подсвечники и поджигать. Вуаля! Оригинальные свечки готовы. К слову, подруги уже не сколько раз спросили, где я купила такое чудо.

Помимо этого, пробки отлично заменяют прищепки. Например, если нужно скрепить раскрытый пакет с кофе или снеками. Сделайте в пробке разрез до середины и... все, прищепка готова.

И наконец третий лайфхак – подставка под горячее. Для нее понадобится много пробок, но если вы уже собрали коллекцию, вам повезло. Разрежьте пробки пополам и наклейте их на любую подходящую основу. После этого смело используйте подставку для горячих кастрюль, сковородок или кружек.