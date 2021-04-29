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Четыре неожиданных вещи, которые нельзя стирать в машинке

Мира Маркина
14 часов назад
Изобретение стиральной машинки в разы упростило жизнь хозяек по всему миру. Однако немногие знают о том, что даже в самых современных и технологичных моделях стиральных машин категорически нельзя стирать некоторые вещи. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Четыре неожиданных вещи, которые нельзя стирать в машинке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одежда с шерстью питомца

Избавиться от шерсти домашнего любимца на вещах бывает очень непросто, но, постирав такую одежду, вы сделаете только хуже. Шерсть ровным слоем распространится по вещам, застрянет в барабане и даже может засорить фильтр машинки.

Бюстгальтеры

Обычная стирка моментально приведет нижнее белье в негодность, особенно, если вы предпочитаете модели пуш-ап. Лучше всего стирать бюстгальтеры вручную в холодной воде.

Большие вещи

К примеру, огромный плед, который едва помещается в барабан стиральной машинки. Вещам необходимо место для того, чтобы барабан крутился, а пятна отстирывались.

Вещи с вышивкой или кружевами

Машинка способна повредить украшения на одежде. А если на одежде есть приклеенные элементы, они и вовсе могут испортить бытовую технику.
Дом и сад,
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