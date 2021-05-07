Где на кухне скрываются бактерии

Принято считать, что больше всего микробов в ванной комнате, однако на самом деле самым "грязным" местом в квартире является кухня. Бактерии прячутся повсюду, даже там, где вы не ожидаете. Они размножаются молниеносно и могут спровоцировать различные заболевания. "Рамблер" рассказывает, на что обратить внимание при уборке.

Губки

У многих губки для мытья посуды лежат на раковине месяцами, пока не потеряют свой приличный внешний вид. Однако это главный источник микробов на кухне. Материал, из которого сделаны губки, очень комфортный для бактерий, вирусов и микроорганизмов. Поэтому этот кухонный аксессуар нужно менять как можно чаще, в идеале — один раз в неделю.

Слив в раковине

Еще одно место скопления бактерий — слив в раковине. Его нужно регулярно чистить и дезинфицировать, как и любую другую поверхность на кухне. Чтобы уничтожить микробов, можно использовать соду и уксус.

Разделочные доски

На разделочных досках образуются трещины, в которых начинают активно размножаться бактерии. По словам специалистов, их там на 200% больше, чем на сиденье унитаза, но мало кто проводит регулярно их дезинфекцию. Кроме того, не стоит использовать одну доску для сырого мяса и продуктов, готовых к употреблению, например, зелени или овощей.

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