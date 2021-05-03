Что посадить на даче, чтобы не работать там круглосуточно

Для многих дача этим летом все еще остается единственной альтернативой пляжному отдыху в том случае, если море окажется недоступным. С одной стороны, ухоженная дача радует взгляд и витаминами, с другой — требует много сил и времени для поддержания порядка. Относительно неприхотливые растения, которые помогут найти золотую середину между отдыхом и работой на своем участке — в материале «Рамблера».

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Самые популярные овощи — огурцы и помидоры — требуют постоянного ухода и внимания. А расслабленным дачникам гораздо лучше подойдут редис, кабачки, баклажаны, морковь, капуста и даже тыква. Например, тыкве и кабачкам не нужен частый полив, достаточно одного раза в неделю, даже без прополки можно обойтись. С рассадой капусты придется повозиться только сначала, причем делать большие интервалы между посадкой не стоит. Наоборот, тень от листьев тесного ряда кочанов будет дольше сохранять влагу в земле.

Для тех, кто не мыслит своей жизни без сладкого и вообще не хочет заниматься огородом, лучшим решением будут ягодные кусты — черная и красная смородина, крыжовник, малина. Яблони, груши, сливы и другие фруктовые деревья — тоже хороший вариант. Уже на следующий год вы сможете собрать первый урожай. К тому же ягодные кусты образует прекрасную изгородь. Главное, помнить, что и деревьям, и кустам нужно открытое пространство и хорошо удобренная почва при посадке.