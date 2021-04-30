Эксперт назвал оптимальное количество порошка при стирке

Австралийский эксперт раскрыл правильный способ стирки белья и назвал оптимальное количество используемого моющего средства. Об этом сообщает Daily Mail.

Руководитель отдела бытовых товаров общества защиты прав потребителей Choice Эшли Айердейл (Ashley Iredale) объяснил, что тысячи людей используют гораздо больше стирального порошка, чем на самом деле требуется для стирки.

«Мы обнаружили, что качество очистки вещей от загрязнений остается прежним, если вы используете только половину рекомендуемой дозы моющего средства»,

— сказал специалист.

Он также сообщил, что для качественного очищения достаточно даже одной четверти рекомендуемого количества моющего средства.

Помимо этого, Айердейл описал разницу между стиральным порошком и жидким гелем для стирки.

«Мы выяснили, что порошки, как правило, лучше справляются со своей задачей. Жидкое средство — это тот же порошок, только смешанный с водой. Но у порошка в чистом виде есть несколько минусов. Во-первых, он может не полностью раствориться, во-вторых, оставлять разводы на одежде, и в-третьих, — налипать на внутренние детали стиральной машины»,

— добавил он.

По словам эксперта, порошок лучше справляется со свежими пятнами, с очень сильными и глубокими загрязнениями. Гель, в свою очередь, лучше всего использовать во время стирки деликатных тканей.

«Если вам нужно жидкое средство, а под рукой есть только порошок, вы можете просто смешать его с водой и получить тот же самый гель»,

— поделился лайфхаком Айердейл.