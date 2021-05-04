Порошенко купил через офшоры картины Дали и Репина

Бывший президент Украины Петр Порошенко
руководил как минимум шестью офшорными компаниями, которые совершали сделки на миллионы долларов, в том числе по покупке мебели и произведений искусства. Об этом сообщается на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Среди приобретений были сюрреалистическая скульптура "Длинноногий слон" Сальвадора Дали и картина Ильи Репина
"Казаки на Черном море". Как выяснили центр, Порошенко и его супруга Марина с 2009 по 2012 год через офшорную компанию Vernon Holdings купили мягкую мебель на сумму $100 тыс. Также бывший глава государства бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings. Тем не менее, бенефициаром был указан его деловой партнер Сергей Зайцев
. Ранее СМИ писали, что Порошенко сделал пластическую операцию. Также Порошенко сменил стрижку.