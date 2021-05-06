Почему нельзя устраивать мини-огород на подоконнике

Агроном Владимир Викулов рассказал о положительных и отрицательных сторонах домашнего огорода. Как рассказал Викулов, любому растению для здорового роста нужно 3 фактора: свет, питание и правильная температура. «На наших подоконниках условия как в пещере», — считает агроном. Дело в том, что на подоконнике свет поступает только с одной стороны, хотя температурный режим и лучше, чем на улице. Однако именно из-за недостатка света у растений могут возникнуть проблемы.

При недостатке солнца и особенно при избытке питания все овощные культуры могут накапливать большое количество нитратов, что вредно для человеческого организма. Даже если купить специальные дорогостоящие лампы, разница в количестве полезных веществ у продуктов уличного и комнатного огородов будет значительной. Викулов посоветовал отказаться от выращивания помидоров и присмотреться к микрозелени. Микрозелень — это молодые побеги растений, например салатов и бобовых, которые можно употреблять в пищу. Они быстро накапливают вегетативную массу и не требуют тщательного ухода.