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Почему нельзя устраивать мини-огород на подоконнике — причины и последствия

WMJ.ruиещё 2
8 часов назад
Плюсы и минусы плантаций на подоконниках.
Почему нельзя устраивать мини-огород на подоконнике
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
Агроном Владимир Викулов рассказал о положительных и отрицательных сторонах домашнего огорода. Как рассказал Викулов, любому растению для здорового роста нужно 3 фактора: свет, питание и правильная температура. «На наших подоконниках условия как в пещере», — считает агроном. Дело в том, что на подоконнике свет поступает только с одной стороны, хотя температурный режим и лучше, чем на улице. Однако именно из-за недостатка света у растений могут возникнуть проблемы.
При недостатке солнца и особенно при избытке питания все овощные культуры могут накапливать большое количество нитратов, что вредно для человеческого организма. Даже если купить специальные дорогостоящие лампы, разница в количестве полезных веществ у продуктов уличного и комнатного огородов будет значительной. Викулов посоветовал отказаться от выращивания помидоров и присмотреться к микрозелени. Микрозелень — это молодые побеги растений, например салатов и бобовых, которые можно употреблять в пищу. Они быстро накапливают вегетативную массу и не требуют тщательного ухода.
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