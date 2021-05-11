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Перечислены комнатные растения, способные убивать бактерии

Стелла Шмель
18 часов назад
Специалист перечислил домашние растения, которые можно считать убийцами бактерий.
Комнатные растения, убивающие бактерии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб в беседе с радио Sputnik рассказал, как растения влияют на атмосферу в комнате.
Во-первых, цветы увлажняют воздух.
"Воздух в квартирах по своим качествам обычно такой же сухой, как и в пустыне, особенно когда работает центральное отопление. Растения с широкими листьями – аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса – имеют большую листовую массу, соответственно, испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире",
- рассказал специалист.
Во-вторых, некоторые из растений способны убивать бактерии и очищать воздух.
"Некоторые растения выделяют в воздух душистые вещества – это мирт, розмарин, какие-то пряные растения, которые мы время от времени выращиваем на подоконниках. Они дают летучие вещества, которые способны убивать бактерии. Это называется фитонцидный эффект",
- пояснил Чуб.
Он отметил, что такой эффект особенно силен в хвойных лесах, где пахнет хвоей, - мы чувствует прилив энергии и бодрости.
В-третьих, некоторые растения обладают свойством очищения воздуха от токсинов.
"Многие растения способны поглощать соединения серы, и они могут поглощать оксиды азота. Это характерно особенно для быстрорастущих растений".
Специалист отметил, что к таким растениям относится, к примеру, традесканция и хлорофитум.
Ранее "Рамблер" писал, кому нельзя есть зелень.
Дом и сад,Владимир Чуб,МГУ,ИА Sputnik,
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