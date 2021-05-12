Блогер-дерматолог выступил против мочалок

Дерматолог по имени Чарльз, который ведет свою страницу в TikTok, рассказал о вреде мочалок и удивил пользователей Сети. На своей странице @drcharlesmd1 он опубликовал видео, в котором призывает отказаться от использования мочалок по нескольким причинам.

Он показал на камеру упаковку обычных мочалок и отметил, что они являются рассадником грязи и бактерий. Также он посоветовал избегать жестких губок, так как ими можно повредить кожу и оставить порезы и трещины. А тканевая мочалка попросту бесполезна, так как не удаляет с тела грязь.