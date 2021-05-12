Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Блогер-дерматолог выступил против мочалок

Стелла Шмель
6 часов назад
Дерматолог по имени Чарльз, который ведет свою страницу в TikTok, рассказал о вреде мочалок и удивил пользователей Сети. На своей странице @drcharlesmd1 он опубликовал видео, в котором призывает отказаться от использования мочалок по нескольким причинам.
Блогер-дерматолог выступил против мочалок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он показал на камеру упаковку обычных мочалок и отметил, что они являются рассадником грязи и бактерий. Также он посоветовал избегать жестких губок, так как ими можно повредить кожу и оставить порезы и трещины. А тканевая мочалка попросту бесполезна, так как не удаляет с тела грязь.
Публикация стала вирусной и набрала 1,8 миллиона просмотров и 188 тысяч лайков.
Дом и сад,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители