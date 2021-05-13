Назван способ победить борщевик

Эксперты взяли для испытаний смеси с селективными гербицидами пролонгированного действия, которые продолжительное время сохраняли активность в почве и препятствовали повторному появлению вредителя. В итоге на участках возникал «эффект залужения» — на очагах, где рос борщевик, появились злаковые культуры, которые, формируя слой почвы, затрудняли прорастание семян борщевика. Подобным способом можно заменить традиционно применяемые препараты на основе глифосата — они вызывают гибель зеленой массы на недолгий срок.