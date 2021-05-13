Специалисты нашли способ победить борщевик

Эксперты рассказали, как можно победить борщевик. В частности, специалисты компании "Август", которая занимается производством химических средств защиты растений, провели испытания и назвали способ, который эффективен в больше с борщевиком Сосновского. Об этом сообщает "Лента.ру".

Для испытаний были взяты вещества с селективными гербицидами пролонгированного действия, которые продолжительное время сохраняли активность в почве и препятствовали повторному появлению вредителя. На выходе можно было наблюдать "эффект залужения", когда на местах, где рос борщевик, появились злаковые культуры, которые, формируя слой почвы, затрудняли прорастание семян борщевика.