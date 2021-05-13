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Специалисты нашли способ победить борщевик

Стелла Шмель
3 часа назад
Эксперты рассказали, как можно победить борщевик. В частности, специалисты компании "Август", которая занимается производством химических средств защиты растений, провели испытания и назвали способ, который эффективен в больше с борщевиком Сосновского. Об этом сообщает "Лента.ру".
Для испытаний были взяты вещества с селективными гербицидами пролонгированного действия, которые продолжительное время сохраняли активность в почве и препятствовали повторному появлению вредителя. На выходе можно было наблюдать "эффект залужения", когда на местах, где рос борщевик, появились злаковые культуры, которые, формируя слой почвы, затрудняли прорастание семян борщевика.
"Если борщевик растет на участке давно, то в верхнем и более глубоком слоях почвы содержится большое количество его семян. Чтобы справиться с ними, необходимо применение препаратов, действующие вещества которых сохраняют свою активность в почве в течение продолжительного времени. Обработки эффективны весной, на ранних стадиях роста (до 35-40 сантиметров) — рабочий раствор препаратов при опрыскивании попадает на сорняк и почву, воздействует на проростки семян, угнетая их развитие",
- заявили представители компании.
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