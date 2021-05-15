Что делать, если вещи после стирки пахнут плесенью

Хотя бы раз в жизни каждая хозяйка сталкивалась с тем, что вещи после стирки пахли плесенью. Подробнее о том, почему так происходит и как устранить проблему – в материале "Рамблера".

Неприятный запах может быть обусловлен несколькими факторами. Например, белье долго лежало в машинке, барабан был перегружен или же вещи плохо прополоскались.

В таком случае достаточно положить в барабан чистую салфетку из микроволокна, пропитанную 2-3 каплями любого эфирного масла. После этого запустите 15-минутную программу дополнительного полоскания.

Если же неприятный запах сохраняется при каждой стирке, скорее всего дело в том, что стиральная машинка устарела. С течением времени на стенках и отсеке для распределения порошка накапливаются плесень и слизистые отложения.

Чтобы устранить данную проблему, включите самый длительный цикл на самой высокой температуре, добавьте в машину хлорного отбеливателя и приостановите цикл на час, когда температура воды нагреется до максимума. Далее во время полоскания залейте в дозатор стакан неразбавленного уксуса и завершите цикл.