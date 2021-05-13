Полезные советы: пять способов вымыть окна без разводов

Как бы нам ни хотелось, но окна не могут всегда оставаться чистыми. Процесс мытья трудоемкий, для него нужно собраться с силами и выделить время. Но грязь и пыль легко удалить со стекла, если знать несколько хитрых способов помывки окон. Подробнее в материале "Рамблера".
Очистка газетой
Банальный способ очистки стеклянных поверхностей газетной бумагой известен каждому. Она не оставляет разводов, не царапает стекло. Но в век цифровых технологий не в каждом доме найдется банальная газета, а листки из глянцевых журналов не способны справиться с такой задачей. Выход есть – замените газету обычной туалетной бумагой.
Салфетки из сверхтонких волокон
Ультрасовременные салфетки из микрофибры хорошо сохраняют и впитывают влагу, не оставляют разводом и потеков. Смочите тряпку обычной водой и протрите ей окно. После чего ополосните салфетку под проточной водой, хорошо отожмите и еще раз протрите стекло.
Но, несмотря на заверение производителей, такая чудо-салфетка не способна справиться со стойким грязе-жировым налетом. Придется воспользоваться специальным или народным средством для мытья окон.
Картофель
Это неординарный, но достаточно простой и эффективный способ очистки окон. Данный метод очистки не занимает много времени и не требует приобретения дополнительных средств. Нужно лишь разрезать корнеплод пополам, хорошо натереть им стекло с двух сторон, после чего вымыть теплой водой и протереть салфетками, не оставляющими следов.
Раствор с уксусом
Если же окна сильно грязные и не поддаются обычным методам очистки, воспользуйтесь уксусным раствором. Для начала разведите раствор из расчета две столовые ложки уксуса на один литр воды. Протрите окно тряпкой, смоченной в подготовленном средстве. Промойте поверхность чистой водой и протрите льняной тряпкой. Окна засияют, как новенькие.
Мыльный раствор
Данный метод хорош тем, что средства для него всегда все есть под рукой. Растворите в теплой воде мыло: твердое или жидкое. Для твердого мыла придется использовать более горячую воду, чтобы оно быстрее разошлось. Далее взбейте пену, смочите в ней ветошь и промойте грязную поверхность. В завершение процесса смойте мыльный раствор чистой водой и протрите стекло сухой салфеткой.