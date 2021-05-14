Нужно ли платить за разбитый товар в магазине

Иногда бывает, на секунду теряешь координацию в магазине и случайно сносишь сумкой все, что было за твоей спиной. Повезло, если это полка с макаронами, но что если это бутылка вина, дорогостоящая ваза или любой другой товар, который может повредиться при падении? "Рамблер" рассказывает, могут ли вас заставить за него платить и как себя вести в такой ситуации.

Обычно при конфликтах с продавцами покупатели ссылаются на закон "О защите прав потребителя". Однако в данном случае стоит искать ответ в других нормативных документах. Согласно статье 493 Гражданского кодекса РФ, покупатель отвечает за товар только после выдачи ему чека. До этого момента риск случайного повреждения продукции лежит на продавце.

Получается, вы не обязаны платить за испорченный по неосторожности товар. Здесь важно, что именно по неосторожности. Например, если в магазине узкие проходы между стеллажами, заставленные полки или скользкий пол, из-за которого человек поскользнулся и что-то уронил.

Но это не значит, что можно ходить по продуктовому и "случайно" бить все, что попадется под руку.

"Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред",

— говорится в статье 1064 ГК РФ.

Вас все-таки могут привлечь к ответственности, если вред причинен по вашей вине и вы не можете доказать обратное. Например, когда имущество магазина было повреждено в результате драки или действий покупателя в алкогольном опьянении. Если вы не удержали бутылку в руках, и она разбилась, ответственность тоже лежит на вас. А если бутылки неустойчиво стояли на полке, и, доставая одну, вы уронили все, в этом вина магазина.

При этом вас не могут заставить платить за испорченный товар сразу на кассе, только через суд. Магазин должен доказать, что вы испортили их имущество умышленно, а не случайно, к примеру, предоставив видео с камер наблюдения. Однако в обычных ситуациях, если это бутылка пива или разлитый пакет молока, доказать виновность покупателя очень сложно, и мало кто захочет разбираться в суде.