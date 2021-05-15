Юрист рассказал, что нельзя строить на дачном участке

Возведение загородных объектов чётко регламентировано, построить на участке всё что угодно не получится. Об этом предупредил россиян заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв
в интервью агентству ПРАЙМ.
Юрист отметил, что запрещается возводить капитальные постройки на земельном участке, предназначенном для выращивания сельскохозяйственной продукции. При этом отличить капитальную постройку от некапитальной просто.
У некапитальной нет фундамента. Она временная и может без труда быть перенесена или перевезена в другое место. Это может быть бытовка, теплица, сарай для инструментов, баня, навес, беседка и так далее, — заявил юрист.
При строительстве капитального строения на дачном участке постройку надо зарегистрировать. Это можно сделать в ходе «дачной амнистии», которая продлена до 1 марта 2026 года и даёт возможность регистрации объектов по упрощённой схеме.
Также законодательство требует не ущемлять права соседей при строительстве. Если объект создаёт неудобства, они имеют право обратиться в суд, который обяжет владельца постройки устранить проблему, вплоть до сноса дома.