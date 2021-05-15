Юрист рассказал, что нельзя строить на дачном участке

Возведение загородных объектов чётко регламентировано, построить на участке всё что угодно не получится. Об этом предупредил россиян заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в интервью агентству ПРАЙМ.

Юрист отметил, что запрещается возводить капитальные постройки на земельном участке, предназначенном для выращивания сельскохозяйственной продукции. При этом отличить капитальную постройку от некапитальной просто.

У некапитальной нет фундамента. Она временная и может без труда быть перенесена или перевезена в другое место. Это может быть бытовка, теплица, сарай для инструментов, баня, навес, беседка и так далее, — заявил юрист.

При строительстве капитального строения на дачном участке постройку надо зарегистрировать. Это можно сделать в ходе «дачной амнистии», которая продлена до 1 марта 2026 года и даёт возможность регистрации объектов по упрощённой схеме.