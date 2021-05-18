Россиянам назвали способы обмана на кассе магазина

По ее словам, одним из самых распространенных способ подобного мошенничества является лишний товар в чеке. Эксперт отметила, что когда товаров довольно много, то обмануть покупателя не так сложно. Помимо этого, продавец может добавить в чек посторонний товар, неправильно дать сдачу или отсканировать неверный штрих-код, добавила она. Также бывает, что работник на кассе не сообщает покупателю об акции 1+1, чтобы после забрать себе второй оплаченный товар, который полагался клиенту.