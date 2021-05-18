Россиянам назвали способы обмана на кассе магазина

Ранее пресс-служба столичного главка МВД предупредила
москвичей о новом виде мошенничества на кассах в супермаркетах. Суть мошеннической схемы заключается в том, что в магазине к покупателю из очереди подходит человек и предлагает заплатить за покупки картой, а взамен получить деньги наличными. Мошенники объясняют свою просьбу тем, что банкомат не работает, а им срочно необходимы деньги. Как пояснили в полиции, карты, которыми мошенники оплачивают покупки, были ими ранее похищены, а пин-код им не известен.