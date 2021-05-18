Как создать видимость чистоты, не тратя полдня на уборку

Нередко случается так, что гости предупреждают о своем визите за час до прихода. Или же вам просто не хочется проводить выходной за домашней рутинной. И в первом, и во втором случае выручит экспресс-уборка, которая не займет много времени, но непременно создаст эффект чистоты в квартире. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Прихожая
Уберите с комода все разбросанные и забытые там вещи – шапки, перчатки, ненужные ключи и чеки. Протрите полки влажной тряпкой, при необходимости пропылесосьте пол – это гораздо быстрее, чем мыть его.
Гостиная
Откройте окна, чтобы проветрить помещение. Затем смахните пыль с мебели и удалите шерсть питомцев руками во влажных резиновых перчатках. Подушками и покрывалами прикройте пятна на диване, если они имеются.
Кухня
Если скопилась грязная посуда, отправьте ее в посудомойку или залейте средством для мытья. Далее включите воду, пока она не наполнит раковину и оставьте посуду на 5-7 минут. По истечении времени вымыть ее будет куда проще.
Ванная комната
Сантехнику легче всего протереть губкой с уксусом, а затем –бумажной салфеткой насухо. С зеркалом можно сделать то же самое. И не забудьте протереть бачок унитаза от пыли.