Как создать видимость чистоты, не тратя полдня на уборку

Нередко случается так, что гости предупреждают о своем визите за час до прихода. Или же вам просто не хочется проводить выходной за домашней рутинной. И в первом, и во втором случае выручит экспресс-уборка, которая не займет много времени, но непременно создаст эффект чистоты в квартире. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Уберите с комода все разбросанные и забытые там вещи – шапки, перчатки, ненужные ключи и чеки. Протрите полки влажной тряпкой, при необходимости пропылесосьте пол – это гораздо быстрее, чем мыть его.

Гостиная

Откройте окна, чтобы проветрить помещение. Затем смахните пыль с мебели и удалите шерсть питомцев руками во влажных резиновых перчатках. Подушками и покрывалами прикройте пятна на диване, если они имеются.

Кухня

Если скопилась грязная посуда, отправьте ее в посудомойку или залейте средством для мытья. Далее включите воду, пока она не наполнит раковину и оставьте посуду на 5-7 минут. По истечении времени вымыть ее будет куда проще.

Ванная комната