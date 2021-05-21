Человек с перфоратором: соседи, которые мешают жить

У всех нас есть соседи, и чаще всего это милые и доброжелательные люди, с которыми приятно перекинуться парой фраз, встретившись на лестничной клетке, перехватить немного денег до зарплаты или одолжить соли.

Но также всем нам хорошо знаком менее приятный вид соседей, которые делают всё возможное, чтобы отравить нашу жизнь: с восходом солнца они начинают сверлить стены и стучать по ним молотком, прививают нам свои музыкальные вкусы и заставляют слушать, что же нового произошло в «Доме 2».

Перед вами одни из самых распространенных разновидностей соседей, жизнь рядом с которыми — настоящая мука.

Маньяк Телевизора

Темной-темной ночью на темной-темной улице, когда все добрые люди спят, просыпается Маньяк Телевизора. Он подпитывает свою темную силу завываниями ведущих ток-шоу. Маньяк просыпается не всякой ночью, а только тогда, когда у вас раскалывается голова, а завтра к семи утра нельзя опоздать ну никак.

Человек с Молотком

Человек с Молотком обладает еще более высокоточным оружием. Он делает «бах! шарах!! шарарах!!!» четко над вашей головой ровно в шесть ноль-ноль, в тот момент, когда вы только упали на подушку после сверхурочной ночной работы.

Человек с Перфоратором

Если Человек с Молотком проживет активную жизнь и умучит нужное количество жертв, в следующей реинкарнации его ждет повышение левела: он родится Человеком с Перфоратором. Это суперсила. Особенно если Человек с Перфоратором вонзит свое абсолютное оружие в несущую стену на все воскресенье. То самое воскресенье, которого вы ждали два месяца, чтобы отойти от тяжелого проекта.

Аццкий Зверозавр

Аццкий Зверозавр мужика с первого этажа почему-то считает, что вы ему должны, причем должны персонально. Во всяком случае, каждый раз, когда вы встречаетесь, он как минимум заходится в диком лае, а как максимум пытается отгрызть у вас ногу.

Боевая Бабулька

Зато если вы выходите с песиком (он самый добрый на свете, а вы с кулечком), на вас набрасывается Боевая Бабулька. По ее мнению, вы с собаней виноваты во всех бедах мира вплоть до 1812 года включительно. Спорить с Боевой Бабулькой чревато, потому что по части разрушительной силы она с легкостью уделает трех Аццких Зверозавров.

Бабка Активная

Есть еще одна крайне неприятная разновидность бабулек, именуемая Бабка Активная. Активная Бабка способна в одной беседе собирать на шлагбаум, агитировать за кандидата, проклинать домоуправление, осуждать девицу с пятого, комментировать последние события и пророчить апокалипсис. Уйти от беседы невозможно.

Бабуся Общительная

Тех, кто еще не избавился от остатков оптимизма, догонит Бабуся Общительная. Она на самом деле добрая. Вот только поделится с вами подробностями семейной жизни своей племянницы, важной инфой о своем давлении, стратегическими данными о повышении цен, советами, как правильнее питаться вашим детям, прогнозом погоды на конец января, рецептом настойки золотого уса и способом вывести бородавку яблоком — и сразу же уйдет. Сразу же.

Чемпион по Виртуозному Курению с Балкона

Его зовут дядя Вася или дядя Жора, и он — Чемпион по Виртуозному Курению с Балкона. Он умеет делать это как-то так, что ветер любой силы и направления наполняет вашу квартиру дымом настолько эффективно, что занавески надо не просто отстирывать, а еще и замачивать предварительно.

Девочка за Пианино

На фоне всех этих людей Девочка за Пианино, казалось бы, не так страшна. Милое дитя в рюшах, интеллигентная семья, все такое. Однако этюд Черни ре-бемоль мажор, фальшиво сыгранный на рассвете одиннадцать раз с применением правой педали, вполне успешно конкурирует с перфоратором.

Застенный Беспощадный Младенец

До того как заполучить перфоратор, молоток, телевизор, пианино и Аццкого Зверозавра, всякий человек бывает младенцем. Однако не всякий младенец способен на вокальные упражнения, сравнимые по децибелам со взлетающим самолетом. Обычно такими способностями обладает только тот отрок, который родился у вас за стеной. Он так и называется — Застенный Беспощадный Младенец.

Самая Ругательная в Мире Семейка

Самая Ругательная в Мире Семейка способна устраивать скандалы силой в 8–9 баллов на протяжении нескольких десятков лет и не разъезжаться. Годовщины совместной жизни они отмечают крушением мебели.

Страстная Пара

У Страстной Пары все прекрасно, полная гармония. Они любят друг друга. Только слишком часто. И слишком громко-о-о о!

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