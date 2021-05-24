Высоцкая показала роскошную веранду загородного дома

О верном друге Юлия написала трогательный пост под снимком: «Весна радует всех: людей, собак, птиц, бабочек. Не можем себе представить, как мы жили без Крюга. Вот действительно, когда существо тебе близко (и не важно, человек это или собака), такое ощущение, что знаешь его всю жизнь».