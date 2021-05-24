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Высоцкая показала роскошную веранду загородного дома

WMJ.ru
1 час назад
Высоцкая показала роскошную веранду загородного дома
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
47-летняя актриса и кулинар поделилась новыми фото интерьера.
Юлия Высоцкая@juliavysotskayaofficial / Instagram
Юлия Высоцкая@juliavysotskayaofficial / Instagram
Юлия Высоцкая@juliavysotskayaofficial / Instagram
Юлия Высоцкая@juliavysotskayaofficial / Instagram
Юлия Высоцкая@juliavysotskayaofficial / Instagram
Юлия Высоцкая@juliavysotskayaofficial / Instagram
Юлия Высоцкая@juliavysotskayaofficial / Instagram
Юлия Высоцкая@juliavysotskayaofficial / Instagram
Юлия Высоцкая@juliavysotskayaofficial / Instagram
Юлия Высоцкая@juliavysotskayaofficial / Instagram
Юлия Высоцкая нередко публикует фото и видео из загородного дома. На этот раз телеведущая решила показать роскошную веранду загородного дома. С нее открывается потрясающий вид на лес и внутренний сад. Для семейных застолий Юлия установила большой деревянный стол с несколькими стульями. Большего уюта на веранде добавили мягкие подушки. На фото Юлия позирует вместе с любимым домашним питомцем.
О верном друге Юлия написала трогательный пост под снимком: «Весна радует всех: людей, собак, птиц, бабочек. Не можем себе представить, как мы жили без Крюга. Вот действительно, когда существо тебе близко (и не важно, человек это или собака), такое ощущение, что знаешь его всю жизнь».
К слову, недавно мы писали, как Юлия Высоцкая засветила гостиную в русском стиле — с винтажным декором и золотом. 47-летняя актриса и кулинар поделилась редкими фото интерьера гостиной загородного дома.
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Фото:@juliavysotskayaofficial / Instagram
Дом и сад,Юлия Высоцкая,WMJ.RU,
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