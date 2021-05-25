Эксперт раскрыл оптимальную частоту стирки полотенец

Австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя (Liz Amaya) раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. Об этом сообщает The Sun.

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По словам специалиста, большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. «Они впитывают много воды и остаются влажными в течение нескольких часов. Такая среда является идеальным местом для размножения болезнетворных бактерий, — предупредила она. — Однако если вы принимаете ванну ежедневно, вам следует отправлять полотенца в стирку не реже двух раз в неделю».

Амайя добавила, что полотенца меньшего размера, вроде кухонных, стоит стирать ежедневно. Мочалки и губки, в свою очередь, также нужно мыть после каждого использования и оставлять их сохнуть на воздухе.

Помимо этого, на своей странице в Instagram австралийка поделилась способом стирки полотенец. В первую очередь, девушка посоветовала не класть слишком много вещей в стиральную машину: желательно загружать от одного до трех полотенец за раз.

Эксперт налила в отсек половину колпачка геля для стирки и показала, что вместо кондиционера она использует один стакан уксуса. Кроме того, она добавила полстакана соды прямо в барабан машины. Амайя порекомендовала стирать полотенца в теплой воде. «Если у вас есть сушильная камера, положите в нее несколько теннисных мячиков. Это сделает полотенца мягкими и пушистыми», — заключила она.