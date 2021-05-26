Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Россиян предупредили о ядовитом предмете интерьера

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын предупредил россиян об опасном предмете интерьера. Он рассказал радио Sputnik, что таковым являются шторы.
Россиян предупредили о ядовитом предмете интерьера
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалист пояснил, что их нагревает яркое солнце, и если они сделаны из синтетических материалов, то могут выделять ядовитые токсичные вещества. К таким занавескам относятся сделанные из полиэстера или ткани «блэкаут», покрытой со стороны окна поливинилхлоридом (ПВХ).
«Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид»,
— подчеркнул Рукавицын.
Он порекомендовал учитывать эту особенность и в период активного солнца в 11-12 часов дня раздвигать или поднимать такие шторы, чтобы они не сильно нагревались.
Дом и сад,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители