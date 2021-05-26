Россиян предупредили о ядовитом предмете интерьера

Специалист пояснил, что их нагревает яркое солнце, и если они сделаны из синтетических материалов, то могут выделять ядовитые токсичные вещества. К таким занавескам относятся сделанные из полиэстера или ткани «блэкаут», покрытой со стороны окна поливинилхлоридом (ПВХ).