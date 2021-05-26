Россиян предупредили о ядовитом предмете интерьера

Доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын предупредил россиян об опасном предмете интерьера. Он рассказал радио Sputnik, что таковым являются шторы.
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Специалист пояснил, что их нагревает яркое солнце, и если они сделаны из синтетических материалов, то могут выделять ядовитые токсичные вещества. К таким занавескам относятся сделанные из полиэстера или ткани «блэкаут», покрытой со стороны окна поливинилхлоридом (ПВХ).
«Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид»,
— подчеркнул Рукавицын.
Он порекомендовал учитывать эту особенность и в период активного солнца в 11-12 часов дня раздвигать или поднимать такие шторы, чтобы они не сильно нагревались.