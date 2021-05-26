Россиян предупредили о ядовитом предмете интерьера

По словам эксперта, если шторы нагревает яркое солнце и они сделаны из синтетических материалов, то они могут выделять токсичные вещества. К таким занавескам относятся модели, сделанные из полиэстера или из ткани "блэкаут", покрытой со стороны окна поливинилхлоридом (ПВХ).