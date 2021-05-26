Россиян предупредили о ядовитом предмете интерьера

Доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын предостерег россиян от опасного предмета интерьера. В беседе с радио Sputnik он рассказал, что шторы могут быть ядовитыми.
По словам эксперта, если шторы нагревает яркое солнце и они сделаны из синтетических материалов, то они могут выделять токсичные вещества. К таким занавескам относятся модели, сделанные из полиэстера или из ткани "блэкаут", покрытой со стороны окна поливинилхлоридом (ПВХ).
"Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид",
– пояснил специалист.
Рукавицын посоветовал учитывать эту особенность и в период активного солнца в 11-12 часов дня раздвигать или поднимать такие шторы, что они не нагревались.