Самые недорогие и эффективные лайфхаки российских домохозяек

Россиянки в Сети поделились эффективными, но неочевидными лайфхаками при ведении домашнего хозяйства. "Рамблер" разбирался в бытовых секретах.

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Многие используют оригинальные решения для того, чтобы в доме был приятный запах:

"Для устранения неприятного запаха в кухне, ставлю медленный огонь сковороду с столовой ложкой уксуса и жжду полного испарения...";

"Чтобы в туалете всегда был приятный запах, добавьте пару капель любимого эфирного масла в ершик...";

"Чтобы удалить неприятные запахи с мягкой мебели, обрабатываю их водкой из пульверизатора".

Некоторые используют в быту лимон:

"Сок лимона реально помогает в борьбе со ржавчиной и налетом на столовых приборах. Обработайте вилки, ложки, оставьте пропитаться и смойте тёплой водой...";

"Хромированную сантехнику можно также натирать лимоном, а затем протирать микрофиброй, чтобы она блестела как новая...".

У других роль помощника выполняет уксус. Многие смешивают его с жидкостью для мытья посуды и используют раствор ка универсальное средство для всех поверхностей.

" А я кухонные полотенца обязательно перед стиркой замачиваю в теплой воде с уксусом, так они лучше отстираются и пропадеет неприятный запах...".

Кто-то советует эффективный способ мытья зеркал без дорогих средств.