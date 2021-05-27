В Союзе садоводов рассказали, кому угрожает борщевик

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала «Москве 24», что чаще всего борщевик проникает на огороды с глинистой почвой.

Специалист отметила, что борщевик — это неприхотливый сорняк и, в принципе, может вырасти где угодно, даже на торфяных почвах. Однако больше всего он предпочитает землю, богатую питательными веществами.

Борщевик хорошо приспосабливается — как тараканы. На плохой земле один-два будут расти, а потом внезапно разрастется целая поляна. А на питательных почвах мгновенно: за два года может всё оккупировать, — пояснила Воронова.

Она добавила, что садоводы часто путают этот опасный сорняк с другими зонтичными растениями. Поэтому она советует на своём участке избавляться от всех похожих на него растений. При этом делать это лучше в перчатках и закрытой одежде. Кроме того, важно выкапывать растение не в солнечный день, поскольку ядовитый сок у борщевика активизируется на солнце.

Борщевик — это крупное травянистое растение высотой до двух метров, которое вызывает сильнейшие ожоги на коже. Раньше его считали сельскохозяйственной культурой, но в 2015 году его лишили этого статуса и перевели в разряд сорных и карантинных растений.