Садоводов предупредили, кому угрожает борщевик

"Он неприхотливый сорняк, который может проникнуть на любые огороды, но преимущественно туда, где глинистая и более богатая питательными веществами почва. Хотя и на торфяных почвах растет, но не так часто встречается".
"На плохой земле один-два будут расти, а потом внезапно разрастется целая поляна. А на питательных почвах мгновенно: за два года может все оккупировать".
"Все, что имеет крупные листья, похожие на листья борщевика, лучше всего подвергать сомнениям и удалять. Здесь самое главное – иметь не только перчатки и закрытую одежду, важно выкапывать растение не в солнечный день, поскольку сок у борщевика активизируется на солнце, это опасно".