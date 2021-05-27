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Садоводов предупредили, кому угрожает борщевик

Стелла Шмель
10 часов назад
На какие огороды может проникнуть борщевик и кому его следует опасаться больше остальных, рассказали в Союзе садоводов России. А эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова пояснила в интервью для "Москвы 24", какая почва для борщевика считается благодатной.
Садоводов предупредили, кому угрожает борщевик
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Он неприхотливый сорняк, который может проникнуть на любые огороды, но преимущественно туда, где глинистая и более богатая питательными веществами почва. Хотя и на торфяных почвах растет, но не так часто встречается".
Эксперт отметила, что борщевик отлично приспосабливается:
"На плохой земле один-два будут расти, а потом внезапно разрастется целая поляна. А на питательных почвах мгновенно: за два года может все оккупировать".
Воронова посоветовала дачникам тщательно следить за своим участком, потому что даже один такой сорняк уже представляет опасность.
"Все, что имеет крупные листья, похожие на листья борщевика, лучше всего подвергать сомнениям и удалять. Здесь самое главное – иметь не только перчатки и закрытую одежду, важно выкапывать растение не в солнечный день, поскольку сок у борщевика активизируется на солнце, это опасно".
Дом и сад,Ольга Воронова,Москва24,
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