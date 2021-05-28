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Как вывести с одежды запах дыма после шашлыков без стирки

WMJ.ru
9 часов назад
Запах костра и шашлыка может казаться и романтическим, и аппетитным в моменте — однако домой нести эти ароматы не хочется.
Как вывести с одежды запах дыма после шашлыков без стирки
Фото: WMJ.RUWMJ.RU
Запах дыма остается на одежде, пледах, мебели — на всем, что оказывается в непосредственной близости от мангала. Избежать этого запаха невозможно, удалить его трудно.
Эксперт клининга Деян Димитров в беседе с Mirror поделился секретами — как вывести с одежды запах после шашлыков без стирки и избежать изнашивания вещи из-за частых стирок. Прежде всего он рекомендует оставить вещь проветриваться на свежем воздухе.
Если это невозможно, необходимо повесить вещь в ванной на плечики и включить горячий душ. Пар размягчит волокна ткани и поможет удалить нежелательные запахи. Также можно сделать спрей из подручных средств: смешать пищевой уксус с водой и несколькими каплями эфирного масла и опрыскать вещи из пульверизатора.
Если стирки избежать не удастся, Деян советует положить вещь на ночь в герметичный пакет с пищевой содой, которая поглотит лишние ароматы, а после добавить в барабан стиральной машины... стакан водки.
Дом и сад,
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