Как вывести с одежды запах дыма после шашлыков без стирки

Запах костра и шашлыка может казаться и романтическим, и аппетитным в моменте — однако домой нести эти ароматы не хочется.

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Запах дыма остается на одежде, пледах, мебели — на всем, что оказывается в непосредственной близости от мангала. Избежать этого запаха невозможно, удалить его трудно.

Эксперт клининга Деян Димитров в беседе с Mirror поделился секретами — как вывести с одежды запах после шашлыков без стирки и избежать изнашивания вещи из-за частых стирок. Прежде всего он рекомендует оставить вещь проветриваться на свежем воздухе.

Если это невозможно, необходимо повесить вещь в ванной на плечики и включить горячий душ. Пар размягчит волокна ткани и поможет удалить нежелательные запахи. Также можно сделать спрей из подручных средств: смешать пищевой уксус с водой и несколькими каплями эфирного масла и опрыскать вещи из пульверизатора.