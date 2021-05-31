Государственный Кремлевский дворец застраховали на 8 миллиардов рублей

Государственный Кремлевский дворец, в который входят сами здания, отделка, декорации и костюмы, застраховали на 8 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе компании «Сбербанк страхование».

Фото: АГН "Москва" АГН "Москва"

Так, страховка распространяется на 25 зданий и сооружений, мебель, предметы интерьера, оборудование и так далее.

Кроме того, договором были предусмотрены риски возгорания территории, пишет РИА Новости

СПРАВКА «ВМ»

Государственный Кремлевский Дворец был построен в 1961 году за 16 месяцев, комплекс зданий находится на территории Московского Кремля.

Здание было построено по инициативе Никиты Хрущева по проекту авторского коллектива под руководством архитектора Михаила Посохина . Многие архитектурные элементы были специально привезены из-за рубежа.