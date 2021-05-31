Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Государственный Кремлевский дворец застраховали на 8 миллиардов рублей

Вечерняя Москваиещё 3
6 часов назад
Государственный Кремлевский дворец, в который входят сами здания, отделка, декорации и костюмы, застраховали на 8 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе компании «Сбербанк страхование».
Государственный Кремлевский дворец застраховали на 8 миллиардов рублей
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"
Так, страховка распространяется на 25 зданий и сооружений, мебель, предметы интерьера, оборудование и так далее.
Кроме того, договором были предусмотрены риски возгорания территории, пишет РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Государственный Кремлевский Дворец был построен в 1961 году за 16 месяцев, комплекс зданий находится на территории Московского Кремля.
Здание было построено по инициативе Никиты Хрущева по проекту авторского коллектива под руководством архитектора Михаила Посохина. Многие архитектурные элементы были специально привезены из-за рубежа.
Ранее сообщалось, что спрос на страховые полисы от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз в сравнении с предшествовавшим годом.
Дом и сад,Михаил Посохин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители