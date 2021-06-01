Женщина раскрыла рецепт универсального моющего средства

Блогерша приготовила универсальное моющее средство для уборки дома из подручных материалов и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Фото: @cleanfreak_cleaningco @cleanfreak_cleaningco

Управляющая австралийской клининговой компанией Clean Freak Cleaning Co Лизл Элизабет (Liesl Elizabeth) активно ведет свой блог в соцсети и регулярно делится лайфхаками, которые упрощают уборку. На страницу женщины подписано 130 тысяч человек.

Так, в одном из последних роликов героиня материала раскрыла свой любимый рецепт моющего средства из простых ингредиентов, с помощью которого, по ее словам, можно очистить от грязи любые поверхности.

Для изготовления вещества необходимо смешать стакан воды, стакан белого уксуса, одну столовую ложку средства для мытья посуды и три капли гвоздичного масла. Блогерша отметила, что уксус содержит кислоту, которая является мощным дезинфицирующим средством и убивает бактерии.

Она заверила подписчиков, что уже много лет «не прикасалась» к отбеливателям: «Гвоздичное масло убивает плесень, что идеально подходит для очищения ванных комнат».

«Попробуйте это, и вы больше никогда не обратитесь в клининговые компании», — подписала Элизабет публикацию, которая стала вирусной и набрала почти 490 тысяч просмотров и 47 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили описанный лайфхак в комментариях. «Я как раз сейчас использую этот метод, и он мне нравится. Прошел почти год, и я никогда не вернусь к другим средствам», «Отличный совет!», «Ого, теперь очень хочу попробовать убраться с помощью этого средства. Спасибо за наводку!», «Вау!» — писали они.