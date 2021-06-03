Зачем нужно защищать дом от солнца

Даже в короткое северное лето от жары нет спасения, если окна выходят на южную сторону. Что говорить о более низких широтах — чем южнее, тем больше солнца. Рассказываем, зачем нужно защищать свой дом от палящих солнечных лучей и как это сделать.

Окна, выходящие на юг, считаются преимуществом, ведь в комнате, где больше солнечного света, находиться гораздо приятнее. Это особенно важно зимой, когда дни становятся короче. Но летом все меняется с точностью до наоборот. Яркое солнце уже не кажется таким безусловным благом, и от него просто необходимо защищаться.

Что происходит

Мы стараемся сделать так, чтобы дома было хорошо. Сначала долго и тщательно выбираем обои, сомневаясь между похожими рисунками и цветами, ищем тот самый оттенок краски для стен, который не надоест и не будет раздражать со временем. Потом решаем, какое взять напольное покрытие и какого цвета, многократно взвешивая все за и против. Ничуть не легче выбор обивки для мебели, текстиля и декора. Когда пазл наконец складывается в идеальную картинку, менять ничего не хочется. И здесь важно позаботиться о том, чтобы защитить все поверхности и предметы от выгорания. Так они прослужат гораздо дольше и сохранят свой внешний вид. Хорошим решением для квартир и загородных домов станут солнцезащитные системы AMIGO . Рулонные шторы, вертикальные и горизонтальные жалюзи, а также шторы плиссе или гофре этого производителя легко можно вписать в любой интерьер.

Почему лучше на заказ

Готовые решения — это всегда компромисс, но стоит ли на него соглашаться, если есть возможность выбрать? Изделия, созданные на заказ, подойдут по всем параметрам. Компания AMIGO знает, что такое индивидуальный подход к каждому клиенту, и предоставляет большой выбор материалов по цвету, фактуре, свойствам и, конечно же, цене.

Так, в спальне лучше использовать рулонные шторы, полностью блокирующие свет, а на кухне или в ванной (если вы счастливый обладатель ванной комнаты с окном) — влагостойкие. Причем выбрать можно цвет не только ткани, но и фурнитуры, что для готовых изделий большая редкость, так как обычно производители ограничиваются привычным белым. У AMIGO можно подобрать вариант в тон оконных рам, стен или мебели.

Найти подходящий размер среди стандартных вариантов — задача непростая. Специалисты AMIGO снимают все необходимые мерки, чтобы сделать рулонные шторы или жалюзи, идеально подходящие по размеру для любых окон, будь они круглые, панорамные, мансардные под углом или в виде эркера. Как правило, у готовых изделий ограничен выбор способов монтажа, а значит и функциональность. Солнцезащитные системы, выполненные на заказ, можно монтировать на стекло, раму или в оконный проем — в зависимости от того, что нужно клиенту с точки зрения удобства и красоты. При самостоятельном замере и монтаже не исключены ошибки, которые могут серьезно сократить срок службы или даже испортить вещь.

Готовые шторы не позволяют выбрать систему управления, и это еще один аргумент в пользу индивидуального решения.

Солнцезащитные системы AMIGO можно создавать под себя и управлять с помощью ручки, цепи, пружины. А для тех, кто стремится к максимальному комфорту во всем, AMIGO предлагают моторизованные шторные карнизы. Открывать и закрывать шторы можно с пульта дистанционного управления, через смартфон и даже с помощью голосовых помощников. Причем эту функцию можно интегрировать в систему «умный дом» и, например, настроить время, когда шторы автоматически закроются и так же откроются. Идеальный вариант для лета, когда солнце заставляет просыпаться гораздо раньше, чем прозвенит первый будильник.

Солнцезащитные системы AMIGO оставляют возможность использовать дополнительные направляющие, фиксаторы, держатели и натяжители цепей, что позволяет сделать изделие еще более функциональным и удобным в применении. А кроме того, можно предусмотреть специальные механизмы и варианты управления, обеспечивающие максимальную безопасность для детей и животных.

И кое-что еще

Кроме защиты от выгорания, солнцезащитные системы AMIGO позволят создать оптимальный микроклимат в помещении. Так, если летом вовремя затенить комнату, в ней будет прохладнее, причем настолько, что кондиционер может не понадобиться. Прямые солнечные лучи не щадят не только людей, но и растения. Любители комнатных цветов с помощью рулонных штор и жалюзи AMIGO смогут оптимально отрегулировать уровень освещенности и не переживать о том, что любимый спатифиллум перегрелся на солнце, а фикус начал терять листву. Защита от солнца также важна для тех, кто предпочитает работать дома, солнечный свет, бьющий прямо в монитор, может помешать в самый ответственный момент, и вместо того, чтобы спокойно заниматься работой, придется искать место, куда не будет доставать солнце.