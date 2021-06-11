Зачем вешать на дверные ручки мокрые полотенца

Если впервые попав в дом к новым знакомым, вы вдруг заметите на дверных ручках влажные полотенца, не торопитесь удивленно хмурить брови и уличать хозяев в неаккуратности. Напротив, они практикуют советы азиатских домохозяек, которые таким образом решают сразу несколько проблем в доме. О том, как в этом помогают полотенца, читайте в материале “Рамблера”.

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Женщины-азиатки, развешивая на дверных ручках в помещении влажные полотенца, устраняют с помощью этого нехитрого действия сразу две проблемы: во-первых, увлажняют воздух в доме, а во-вторых, избавляются от неприятного запаха.

Если вы захотите воспользоваться хитростью азиаток, вот рецепт: