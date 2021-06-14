Названы методы решения проблем с неудобными соседями

Курящие соседи, выбрасывающие окурки с балкона, засоряют территорию двора и потенциально угрожают пожаром всему дому. Если беседы не помогают, можно обратиться в полицию, предоставив доказательства того, как сосед кидает окурки с балкона. Полиция составит протокол об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и выпишет нарушителю штраф от 1000 до 4000 рублей. Юрист напомнил, что в многоквартирном доме запрещено курить в лифтах и местах общего пользования, то есть на лестничных площадках, чердаках, подвалах, подъездах (ФЗ 15, ст. 12, п.1 пп.10).