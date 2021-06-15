Россиянам объяснили, как защитить дома от тополиного пуха

«Влажная уборка и москитные сетки на окна», — уточнила эксперт. Две этих меры, по ее словам, позволят не допустить проникновение пуха внутрь жилых помещений. «Все так — по бытовому, банально», — отметила Глебовская. Если квартира находится в зоне с большим скоплением тополей, влажную уборку следует проводить чаще, подчеркнула она.