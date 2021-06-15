Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Россиянам назвали способ защитить квартиры от тополиного пуха

Lenta.ru
15 июня 2021
Россияне, страдающие от распространения тополиного пуха, могут предотвратить его проникновение в квартиры и частные дома двумя простыми способами. Их телеканалу «Звезда» назвала сотрудник клининговой компании Вера Глебовская.
Россиянам объяснили, как защитить дома от тополиного пуха
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Влажная уборка и москитные сетки на окна», — уточнила эксперт. Две этих меры, по ее словам, позволят не допустить проникновение пуха внутрь жилых помещений. «Все так — по бытовому, банально», — отметила Глебовская. Если квартира находится в зоне с большим скоплением тополей, влажную уборку следует проводить чаще, подчеркнула она.
«Если люди живут в таком месте, что прямо за окошком у них тополя и это все летит в дом, то, конечно, нужно не открывать широко окна, ставить сетку, — посоветовала эксперт. — Если нет сетки, то какую-нибудь простынку или пеленку».
Ранее аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова заявила, что тополиный пух в первую очередь опасен для людей, страдающих поллинозом и бронхиальной астмой. Людям с этими заболеваниями эксперт посоветовала как можно реже покидать дом во время цветения тополя. Если такой возможности нет, то после возвращения с улицы аллерголог порекомендовала незамедлительно принять душ и отправить одежду в стирку. Кроме того, следует носить с собой антигистаминные или гормональные лекарства, прописанные лечащим врачом.
Дом и сад,Ирина Кузнецова,ТК "Звезда",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители