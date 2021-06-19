Какие приборы всегда надо выключать из розеток

Зачастую люди не вынимают вилки питания электроприборов из розеток после завершения их работы. И если в некоторых случаях это действительно допустимо, то в других легко может довести до беды. “Рамблер” подскажет, какие приборы надежнее обесточивать.

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Отключать приборы от электросети необходимо, в первую очередь, во избежание возможности их возгорания. К этой неприятности может привести резкий скачок напряжения. Мало того, что сам прибор может сгореть, он еще способен вызвать пожар. Разумеется, у качественных гаджетов с высокой степенью защиты от колебаний напряжения риск подобной поломки весьма низок, но, как говорится, раз в год и ружье само стреляет. Поэтому лучше не рисковать и, например, при длительном отъезде из дома стоит все же обесточить максимальное количество бытовых приборов. Но некоторые гаджеты необходимо отключать от сети сразу после использования.

Например, обогреватель. Как правило, приборы, с помощью которых мы пытаемся сделать воздух в доме теплее, постоянно держать включенными просто нельзя. Кроме того, их не стоит оставлять без присмотра, а еще обогреватели весьма “прожорливы”, поэтому правильнее и экономичнее их обесточивать.

Вряд ли вам придет в голову оставить дома включенный утюг. Это как раз один из тех приборов, которые безусловно следует отключать от сети. Даже если он оснащен функцией автоотключения, вилку из розетки лучше все же вытащить.

Фен тоже следует отключать от сети сразу после использования, ведь даже его малейшая неисправность может вызвать замыкание в электропроводке.

Электробритва и электрощетка, оставаясь включенными в розетку в ванной комнате, повышают риск короткого замыкания.

Не стоит забывать отключать от сети и смартфон после полной его зарядки. В противном случае есть шанс быстро испортить аккумулятор.