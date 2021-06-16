Привычки, которые снизят ваши счета за ЖКХ

На сэкономленные деньги вы сможете обновить ремонт или поехать в отпуск.

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Одна из самых больших проблем в распределении личных финансов — это найти способы тратить меньше денег, и один из лучших способов добиться этого — сократить ежемесячные расходы. Даже если некоторые из наших регулярных счетов могут показаться небольшими и незначительными сами по себе, их совокупный эффект может быть огромным и истощить наши ресурсы.

Чтобы минимизировать ущерб , наносимый ежемесячно, многие люди ищут способы сократить расходы, которые легко реализовать и которые эффективны. Вот несколько способов сэкономить деньги, которые вы можете попробовать один за другим без особых хлопот, но они дают возможность сэкономить огромные суммы с течением времени.

Установите светодиодные лампы

Если вы никогда не обновляли лампочки в своем доме, подумайте о переходе на светодиоды. Эти лампы примерно в четыре раза более энергоэффективны, чем лампы накаливания, и служат много лет.

Один совет: при сравнении ламп используйте количество люменов, а не эквивалентную мощность. Люмены указывают на фактическое количество света, излучаемого лампочкой. Помните также, что при нормальном использовании (четыре часа в день) и средних тарифах на электроэнергию замена 60-ваттной лампы на 14-ваттную экономит около 80 рублей за одну лишь лампочку, а сколько их в доме!

Даже переключение всего пяти наиболее часто используемых лампочек в вашем доме может сэкономить вам несколько тысяч в год на счетах за электричество.

Установите программируемый термостат

Программируемый термостат позволяет автоматически изменять режим отопления и охлаждения вашего дома, когда вас нет дома, когда вы спите и т. д., значительно экономя на счетах за отопление. Вы также можете настроить его на обогрев или охлаждение вашего дома прямо перед тем, как вы вернетесь домой с работы. Отключите все неиспользуемые электрические устройства Есть ли в доме какие-либо электрические устройства, которые остаются включенными, но которыми вы редко пользуетесь?

Большинство электронных устройств постоянно потребляют небольшое количество электроэнергии: фантомный заряд, который может быстро накапливаться, если учесть, сколько устройств и небольших приборов у вас есть. Чтобы исключить такое использование, отключите все предметы или удлинители, которые вы используете нечасто.

Используйте таймеры и удлинители

Наряду с этим рассмотрите возможность использования удлинителей и таймеров питания для включения и выключения электрических устройств. Разветвитель питания с переключателем на нем, когда он выключен, блокирует фантомный заряд на этих устройствах. Таймер может автоматически отключать заряд, идущий от удлинителя (или чего-либо, подключенного к нему) в определенное время каждую ночь.

«Умные» удлинители могут даже управлять потоком электроэнергии на основе устройства управления — например, ваш DVD-плеер будет получать питание только в том случае, если сначала будет включен телевизор. Все это отличные способы избавиться от фантомных зарядов домашнего электронного оборудования в ночное время или когда оно не используется.

Понизьте температуру на вашем водонагревателе