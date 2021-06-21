Россияне поделились способами заработать на дачах

Россияне начали зарабатывать на дачах — они организуют на своих участках разного рода бизнесы. О том, как можно с выгодой провести лето за городом и обогатиться, они рассказали в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ

Так, один из российских журналистов организовал на своей даче компактную рыбную ферму. У него на участке размещен бассейн, в котором обитают рыбы — всего около 180 килограммов. Ферма оборудована современной системой замкнутого водооборота, вода фильтруется и регенерируется. При этом контролировать состояние рыб мужчина может удаленно, даже из своей московской квартиры. Ферма автоматизирована. Ее создание обошлось в 100 тысяч рублей.

Другой дачник разводит стерлядь, осетров и белугу в небольшом пруду. Первых осетров он завел четыре года назад — еще через четыре можно будет собирать первый урожай черной икры. Расходы на организацию хозяйства не превысили 350 тысяч рублей, сообщил мужчина.