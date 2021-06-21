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Россияне рассказали, как заработать на дачах

Мария Грибова
19 часов назад
Россияне начали организовывать на своих участках разного рода бизнесы. О том, как обогатиться они рассказали в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.
Россияне рассказали, как заработать на дачах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Один из российских журналистов организовал на своей даче компактную рыбную ферму. В его бассейне на участке обитают рыбы — всего около 180 килограммов. Ферма оборудована современной системой замкнутого водооборота, вода фильтруется и регенерируется. При этом контролировать состояние рыб мужчина может удаленно. На ее создание мужчина потратил порядка 100 тысяч рублей.
Еще один дачник в небольшом пруду разводит стерлядь, осетров и белугу. Расходы на организацию хозяйства не превысили 350 тысяч рублей.
Другая дачница держит на своем участке улиток, а житель Воронежа производит виски в дачном подвале.
Ранее "Рамблер" писал о том, что нельзя строить на дачном участке.
Дом и сад,НТВ,
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