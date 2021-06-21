Россияне рассказали, как заработать на дачах

Россияне начали организовывать на своих участках разного рода бизнесы. О том, как обогатиться они рассказали в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Один из российских журналистов организовал на своей даче компактную рыбную ферму. В его бассейне на участке обитают рыбы — всего около 180 килограммов. Ферма оборудована современной системой замкнутого водооборота, вода фильтруется и регенерируется. При этом контролировать состояние рыб мужчина может удаленно. На ее создание мужчина потратил порядка 100 тысяч рублей.

Еще один дачник в небольшом пруду разводит стерлядь, осетров и белугу. Расходы на организацию хозяйства не превысили 350 тысяч рублей.