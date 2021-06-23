Так себе хозяюшка: как понять, что в доме плохо убираются

Если спросить домохозяек, как часто те убираются дома, ответы у всех будут очень разные, и сопоставить их будет крайне тяжело. Но существуют определенные признаки, по которым легко понять, так и усердно следят за чистотой в квартире или уборка проходит от случая к случаю. В материале "Рамблера" - подробнее о вещах, которые зачастую остаются незамеченными даже во время генеральной уборки.

Пыльный плинтус

Вспомните, когда вы в последний раз протирали и мыли плинтус? Если вы делали это достаточно давно, лучше к этому занятию вернуться немедленно, а также запомнить, что мыть плинтусы стоит не реже, чем полы. На светлых плинтусах особенно видно скопившуюся грязь и пыль, шерсть животных, поэтому стоит взять на заметку, что хотя бы протирать их следует регулярно.

Заляпанные дверцы шкафов

Следы пальцев особенно хорошо видно на зеркальных и стеклянных поверхностях.

Капли на кухонном гарнитуре

Регулярно протирайте всю поверхность кухни, дверцы шкафчиков и ручки от жира и следов капель.

Вытяжка в следах жира

Даже самые внимательные хозяйки с неохотой берутся за это занятие - чистка решеток вытяжки от жира. Понять и простить, а затем тут же взяться за дело! Ведь сейчас есть множество прекрасных средств, которые практически моментально расщепляют жир. Остается лишь регулярно поддерживать чистоту.

Грязная обувница