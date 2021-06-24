Ученые признали кондиционеры виновниками аномального нагревания Земли

Необычайно жаркий июнь 2021 года пугает тепловыми рекордами: климатологи фиксируют в Москве все новые температурные рекорды. Единственное спасение для горожан – короткие перебежки между помещениями, в которых работают кондиционеры: дом–метро–работа–магазин–кафе. В крупных городах приборы для кондиционирования воздуха исчисляются миллионами, все они дарят людям спасительную прохладу. Вот только какой ценой? Разбирался научный обозреватель Николай Гринько
. Если внутренние блоки наполняют комнаты охлажденным воздухом, то внешние – излучают в атмосферу тепло. Много тепла. Очень много тепла. И ученые видят в этом большую проблему. По оценкам Всемирной организации здравоохранения
, к 2050 году во всем мире из-за экстремальной жары ежегодно будут погибать 255 000 человек. Средняя температура на Земле поднимется, по оптимистичным оценкам, на 2,5°С, а по пессимистичным – на 7°С. Причем доля кондиционеров в этом нагреве составит 0,5°С. Базовая технология охлаждения, на которой работают кондиционеры и холодильники, осталась неизменной с 1902 года, когда молодой американский инженер по имени Уиллис Кэрриер изобрел первый охлаждающий прибор (правда, предназначен он был для уменьшения влажности в типографиях, а охлаждение оказалось приятным побочным эффектом). В герметично запаянных металлических трубках циркулирует газ. В наружном блоке кондиционера он конденсируется в жидкость, отдавая много тепла. Затем он направляется во внутренний блок, где жидкость испаряется, охлаждая окружающий воздух. Получается, что производство прохлады внутри помещения возможно только в том случае, если снаружи происходит постоянный нагрев. Холодильник в вашей кухне работает точно так же, только он обогревает не улицу, а воздух в квартире. Из-за этого вам приходится включать кондиционер на большую мощность, это дополнительно усиливает нагрев атмосферы. Сотни миллионов тепловых машин по всему миру ежедневно выбрасывают в атмосферу гигаджоули тепла. И чтобы спастись от повышающейся температуры, мы устанавливаем еще больше кондиционеров, которые вновь нагревают планету. Это замкнутый круг. Дальше – хуже. В число наиболее быстро развивающихся стран сегодня входят Китай, Индия, Индонезия и Бразилия, а климат в них очень жаркий. Например, в Дели местные метеорологические службы иногда пишут: "Сегодня на улице +42°С, ощущается как +60°С". Понятно, что с ростом благосостояния жителей этих стран будет расти и количество кондиционеров, которые они установят. Пожалуй, это станет первой и обязательной покупкой для семьи с выросшими доходами. А населения в этих странах немало. Еще одна опасность – хладагенты, те самые газы, что циркулируют внутри охлаждающих систем и постепенно выветриваются из них. Это парниковые газы, причем по степени воздействия на атмосферу они в 1 000–3 000 раз хуже, чем углекислый газ. Одним словом, кондиционеры представляют для человечества серьезную опасность, с этим нужно что-то делать. Климатологи настолько серьезно подходят к этому вопросу, что даже объявили конкурс Global Cooling Prize с призовым фондом в 1 миллион долларов для тех компаний, которые смогут предложить принципиально новую технологию охлаждения воздуха. К сожалению, прорыва не произошло, хотя победители и смогли придумать кондиционер, оказывающий на экологию в 5 раз меньше воздействия. Но этого недостаточно, и инженеры всего мира продолжают искать выход. Разумеется, находясь при этом в хорошо кондиционируемых помещениях. Мы очень надеемся, что у них все получится, мы сможем охлаждать дома, не нагревая Землю. Хотя