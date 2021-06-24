Как охладить квартиру без кондиционера

Пережить жару россиянам, оставшимся в городских квартирах без кондиционеров, помогут несколько способов. О них рассказала дизайнер Светлана Серова
радиостанции «Говорит Москва».
Во-первых, можно попробовать поместить постельное белье в пакет и за несколько часов перед сном отправить его в холодильник. Но спать в жару, по ее словам, комфортнее на шелковых простынях.
При этом в жару лучше всего закрывать окна пленкой и избегать блэк-аут штор, потому что они не пропускают в помещение воздух.
«Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета», — объяснила специалист.
Она посоветовала убрать ковры, отключать бытовые приборы и чаще делать влажную уборку. Можно также создать дома небольшой водный сад, высадив растения прямо в воду.
«Нужна вода и меньше работающего электричества по типу плиты. Хорошее увлажнение, мойка воздуха сейчас доступны», — объяснила Серова.