Как охладить квартиру без кондиционера

Пережить жару россиянам, оставшимся в городских квартирах без кондиционеров, помогут несколько способов. О них рассказала дизайнер Светлана Серова радиостанции «Говорит Москва».

Во-первых, можно попробовать поместить постельное белье в пакет и за несколько часов перед сном отправить его в холодильник. Но спать в жару, по ее словам, комфортнее на шелковых простынях.

При этом в жару лучше всего закрывать окна пленкой и избегать блэк-аут штор, потому что они не пропускают в помещение воздух.

«Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета», — объяснила специалист.

Она посоветовала убрать ковры, отключать бытовые приборы и чаще делать влажную уборку. Можно также создать дома небольшой водный сад, высадив растения прямо в воду.