Как сделать квартиру чище за пять минут

Чтобы не запускать состояние своей квартиры до того, что нужно все выходные дни проводить генеральную уборку, нужно регулярно выделять хотя бы по пять минут на простые действия. "Рамблер" рассказывает, какие.

Убрать вещи

На самом деле пройтись по квартире в течение дня и собрать разбросанные на стульях вещи, грязные чашки из-под воды, чая и кофе на столах, детские игрушки с пола - это не сложно. Если не пускать все на самотек, такая привычка позволит сделать ваш дом визуально чище.

Протереть плафоны и плинтуса

Чем меньше пыли в квартире, тем чище воздух. Особенно много ее оседает на люстрах и плинтусах. За пять минут можно пройтись по ним влажной тряпкой, и в квартире уже станет лучше. Еще хорошо протереть технику, грязь на которой особенно заметна. Например, телевизор, ноутбук и телефон. Быстрее это можно сделать с помощью спиртовых салфеток.

Использовать ролик для очистки одежды

Ролик для очистки одежды можно использовать не только, чтобы убрать с пиджака кошачью шерсть и волосы. Он отлично справляется с очисткой других поверхностей. Например, с его помощью можно убрать мелкие крошки, пыль, шерсть с дивана, постельного белья или скатерти.

Помыть посуду сразу