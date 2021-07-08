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Вещи, которые нельзя держать на кухне

Александра Нечаева
5 часов назад
Часто мы просто не задумываемся о том, каким вещам не место на нашей кухне. А между тем, такие предметы есть. О том, каким вещам лучше найти другое “место жительства” или вовсе распрощаться с ними, читайте в материале “Рамблера”.
Вещи, которые нельзя держать на кухне
Фото: Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

Специи

Наверняка если вы прямо сейчас переберете многочисленные баночки и пакетики со специями, то обнаружите много “просрочки”. Зачастую хозяйки не избавляются от приправ, у которых недавно истек срок годности. Это в корне неверно. Конечно, никакого особого ущерба здоровью просроченные не так давно специи не нанесут, но и пользы от них никакой не будет. Приправы теряют свой аромат, а если неправильно хранятся, то еще и накапливают в себе пыль.

Лекарства

Большинство из нас домашнюю аптечку держат именно на кухне, тем самым совершая большую ошибку. Хранить лекарства, как правило, советуют в прохладном, сухом и темном месте, а пространство кухни вряд ли соответствует этим требованиям. Здесь часто бывает жарко, да и влажность довольно высока. Поэтому правила хранения медикаментов нарушаются, а значит портиться они могут быстрее.

Ковер

Чаще всего для кухни выбирают напольное покрытие в виде плитки. Но есть хозяйки, которым хочется “уюта”, и они кладут здесь коврики. Этот аксессуар в помещении, где готовят еду, как минимум неуместен. Во-первых, вы просто можете о него споткнуться, а во-вторых, ткань впитывает не только то, что вы можете на нее пролить, но и запахи, от которых весьма трудно избавиться. Ну и, разумеется, приводить в порядок пол на кухне, где лежит ковер, в разы сложнее: все крошки и другой мусор будут застревать между волокнами.
Дом и сад,
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