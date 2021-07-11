Названы самые популярные в жару товары у россиян

На фоне наступившей жары россияне начали тратить больше средств на определенные категории товаров, продажи которых возросли в несколько раз. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс», пишут «Известия»

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Самыми популярными стали ведерки и формы для льда — продажи первых возросли в 11 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, а вторых — в 5,7 раза. Квас и газированные напитки стали покупать в 5,1 раза чаще, чем в 2020 году.

Что касается мороженого, то средний чек на него в начале июля составил 135 рублей, что на 2 процента ниже, чем год назад, но объем продаж за полгода вырос на четверть. А если сравнивать май и июнь, то рост составил 55 процента. Любовь к мороженому подстегнула продажи аппаратов для его домашнего приготовления — рост за год на 44 процента.

Спрос на климатическую технику с начала июня вырос в два раза при продажах в торговых точках и в три раза — при онлайн-продажах. Об этом рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов

В «Чек Индексе» отметили, что продажи вентиляторов, сплит-систем и кондиционеров пошли вверх во второй половине июня. В Wildberries указали, что 6-9 июля продали кондиционеров в четыре раза больше, чем год назад, вентиляторов — в семь раз.

Еще одним хитом продаж стали автохолодильники — их популярность выросла в два раза. Также россияне заказали на 37 процентов больше бейсболок, на 115 процентов — панам, и на 71 процент — летних шляп.