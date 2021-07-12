Как высыпаться летом без кондиционера

Кондиционер – замечательное изобретение, с которым не страшна жара ни днем, ни ночью. К сожалению, это чудо техники есть пока не у всех и поэтому летний сон не каждому приносит отдых и покой. Жаркими ночами мы высыпаемся хуже и потом весь день чувствуем себя разбитыми. Бывает и так, что вообще не удается сомкнуть глаз ни на минуту и это совсем уже катастрофа. Мы предлагаем выход из ситуации – 10 способов, которые помогут выспаться жаркой ночью без использования климатической техники.

Наукой установлено, что лучше всего спать при температуре +23 градуса. Добиться таких условий без кондиционера, когда на улице ночью около +30, а здание еще и нагрелось за день на солнце, совсем непросто. Но, использовав комплекс наших мер, вы сможете ощутимо облегчить свое положение и получить желанную прохладу.

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1. Защитите днем свои окна

Если в вашей комнате висят плотные занавески, то помещение в течение дня не так сильно нагревается от солнечных лучей. Лучше всего использовать шторы из плотной натуральной ткани – льна или хлопка. Синтетика хуже подходит для этих целей, так как сама имеет свойство нагреваться.

Эффективна также и хорошо известная всем зеркальная пленка, которая была в моде 10–15 лет назад. Пусть она несколько портит вид из окна, зато отлично отражает солнечные лучи. Металлические жалюзи в этом отношении показали себя хуже – они нагреваются на солнце и потом долго отдают комнате тепло, нагревая ее еще сильнее.

2. Правильно проветривайте помещение

Днем, когда солнце печет сильнее всего, открывать для проветривания окна бессмысленно. Лучшее время для того, чтобы впустить в помещение свежий воздух – это промежуток между утренними 6.00 и 8.00 часами. Вечером есть смысл проветривать комнату после 20.00, когда солнце заходит и нет жары.

Усиливает эффект от проветривания влажное полотенце, развешенное перед открытым окном. Но не забудьте убрать его на ночь, иначе полотенце будет создавать обратный эффект, усиливая духоту.

3. Охлаждайте постельное белье

Вы можете сложить днем наволочку и простынь в пакет и отправить в холодильник. Вечером, застелив холодным бельем постель, вы получите желанную прохладу. Конечно, надолго ее не хватит, но вы получите время, чтобы заснуть. Летнее постельное белье должно быть хлопковое или льняное – оно лучше всего сохраняет прохладу и впитывает влагу. Шелковая и синтетическая постель – не самые лучшие варианты для сна, причем не только в летнюю жару.

4. Используйте бутылки с водой и вентилятор

Если у вас есть дома вентилятор, то вы вполне можете изготовить импровизированный кондиционер. Заморозьте воду в пластиковых бутылках и поместите их перед лопастями устройства. Воздух будет охлаждаться и разноситься по всей комнате. Недостатком технологии можно считать лишь то, что бутылки нужно будет менять. Для этого держите в морозильной камере еще один комплект.

5. Выключите бытовые приборы и уберите ковры

Не секрет, что работающие электроприборы выделяют тепло. Летней ночью это не совсем что вам нужно, поэтому отключайте все, чем не пользуетесь. Не забудьте выключить и компьютер – его блок питания нагревается достаточно сильно. Также не забудьте убрать на лето ковры, если они у вас есть. Они нагреваются в течение дня и потом всю ночь отдают тепло, которого у вас и так предостаточно.

6. Спите раздетыми или в пижаме из хлопка

Если вы спите без одежды, вашему организму легче отводить излишки тепла. Если у вас нет возможности раздеваться на ночь, купите хлопковую или шелковую пижаму, но только полностью натуральную. Как вы уже догадались, синтетические ткани даже не рассматриваются.

7. Не принимайте холодный душ

Многие из нас уверены, что холодный душ перед сном поможет охладить тело и будет способствовать хорошему сну. Это совсем не так – после холодной воды вам вскоре станет еще жарче. Лучше всего купаться в теплой воде, а прохладу создавать при помощи геля для душа или крема, в состав которого входит ментол.

8. Не передайте перед сном

Есть перед сном вообще не рекомендуется, а летом, когда жарко, тем более. Избегайте употреблять вечером тяжелую и богатую белком пищу. Белок ускоряет метаболизм и ваше тело дополнительно нагревается. Специалисты в области диетологии советуют ужинать не позднее чем за 2–3 часа до сна, чтобы пища успела перевариться.

9. Спите внизу

Если вы живете в двухэтажном доме, на лето оборудуйте себе спальню на первом этаже – там всегда прохладнее. Можно пойти еще дальше и переехать с кровати на пол. Вы удивитесь, насколько изменится в лучшую сторону ваш сон, при перемещении всего на несколько десятков сантиметров вниз.

10. Используйте грелку