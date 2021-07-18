Действенные способы охладиться дома без кондиционера

Жара не планирует отступать, а устанавливать кондиционер решится далеко не каждый. Поэтому "Рамблер" делится советами, как охладить помещение без особых затрат.

Держите шторы закрытыми

Пока солнце находится в активной фазе, держите шторы или жалюзи закрытыми. Проникающий свет разогревает комнату и создает парниковый эффект. Также вы можете наклеить тонирующую пленку на окна, которая отражает ультрафиолетовые лучи. Так в комнату проникнет еще меньше света.

Закройте двери

Зимой мы обычно закрываем двери, чтобы сохранить тепло. Летом этот же прием поможет сохранить прохладу. Достаточно вспомнить как приятно летом в старых деревянных или глинобитных домах с толстыми стенами.

Много пейте

Да, пить воду комнатной температуры кажется банальным решением, однако это поможет вам избежать теплового удара. А вот напитки со льдом пить придется с осторожностью. Важно избегать переохлаждения горла и излишнего потоотделения.

Используйте влажное полотенце

Мокрое полотенце, обернутое вокруг шеи или головы, поможет перенести жаркий период дня. Также подойдут влажные повязки на щиколотках и руках. Этот прием стоит запомнить тем, кому становится плохо в жару.

Выключите электроприборы