Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике — распространенная проблема многих хозяек. Иногда он надолго остается после того, как в холодильнике долгое время лежали испорченные продукты, но в некоторых случаях бывает и такое, что он появляется в чистом холодильнике по непонятным причинам.