Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике — распространенная проблема многих хозяек. Иногда он надолго остается после того, как в холодильнике долгое время лежали испорченные продукты, но в некоторых случаях бывает и такое, что он появляется в чистом холодильнике по непонятным причинам.
На самом деле, существует несколько способов избавиться от неприятного запаха. Например некоторые производители продают специальные таблетки, которые помогают справиться с неприятным запахом. Также существуют различные лайфхаки, которые помогают современным хозяйкам. Смотрите видео и узнаете, как можно избавиться от вони в холодильнике.