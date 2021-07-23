Азовские археологи рассказали о необычной находке XIV века

Археологи, которые проводят работы в районе Азова, рассказали россиянам о необычной находке XIV века — средневековой кастрюле из Азака (прежнее название города — прим. «Ленты.ру»), которая когда-то была импортирована из «заморской страны». Об этом сообщается на портале DONDAY.RU.

По данным специалистов, в XIV веке Азак был большим портовым городом, через который проходили разные корабли и торговцы. В связи с этим приобрести различные бытовые предметы местным жителям было легко. Кроме того, там представлялся широкий ассортимент: можно было взять посуду, глиняные горшки, кастрюли и котлы разных форм, сделанные из всевозможных материалов.

Поднятая из земли во время раскопок кастрюля считается редкой и очень ценной находкой, отметил завотделом Азовского заповедника Андрей Масловский. Он добавил, что ее ценность заключается в хорошей сохранности, так как многие предметы быта были разбиты.

При этом он заявил, что в Азове археологи часто находят иностранные вещи, которые, как предполагается, местные жители приобретали в лавках торговцев. Уровень богатства человека, жившего в те времена на территории Азака, специалисты определяют именно по импортным изделиям. Таким образом, чем больше такой керамики, тем богаче и зажиточнее был человек.