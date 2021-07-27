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Эксперт рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать

runews24.ruиещё 1
4 часа назад

В современном мире достаточный выбор оригинальных будильников, которые способны поднять не только самого человека, но и его настроение, что сделает пробуждение не таким сложным. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству «Прайм» о приложении-будильнике Alarmy, который не отключится, пока человек не встанет c кровати и не выполнит несколько простых заданий.

Эксперт рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также можно настроить, чтобы будильник перестал звенеть после того, как его потрясти. Это приложение доступно для пользователей Android и iPhone.

В современном мире у будильников достаточно разнообразный функционал. Особой популярностью у любителей поспать пользуются умные устройства с широкими возможностями настройки.

По словам эксперта, недавно появились будильники, которые способны совмещать несколько форм пробуждения, включая звуки, действия, создание приятного аромата, подсветки, датчики определения фазы сна. Также можно найти будильники-подушки, будильники-кофеварки, будильники-коврики с весами и прочее.

Тимофеев отметил, что любой будильник нарушает структуру сна, при этом резкое вмешательство может вызвать стресс для организма. Специалист рекомендует выбирать световой будильник или с тихой, приятной мелодией.

Как заключил эксперт, если человек утром постоянно переставляет будильник на позднее время, значит он ему однозначно не подходит. А будильник, который находится далеко от кровати, может резко поднять давление и испортить настроение.

Фото: из открытых источников

Дом и сад,Александр Тимофеев,
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